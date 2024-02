„Viel Aspirin und Bepanthen“ - warum Leverkusen plötzlich Kult ist

Es kam noch ein zweiter Platz 2011 dazu sowie sechs dritte Plätze. Der Werksklub hat den Cup im Jahr 1993 gewonnen, drei Mal kam man ins Pokalfinale. Leverkusen hat einen deutschen und einen internationalen Titel – 1988 wurde der UEFA-Cup im Elferschießen gegen Espanyol Barcelona gewonnen.

Im Frühjahr spielte der Klub im Semifinale der Europa League gegen AS Roma. „Da hat man schon den Hype gespürt. Als wir mit dem Bus zum Stadion gefahren sind, war gefühlt ganz Leverkusen da“, erinnert sich Patrick Pentz, der im Frühjahr in Leverkusen unter Vertrag war und jetzt bei Bröndby spielt. Trainer Xabi Alonso, so Pentz, habe einen klaren Plan, wo die Puzzle-Teile zusammenpassen. Trotz Spielern aus verschiedenen Nationen von unterschiedlichen Kontinenten zeichnet das Team der Zusammenhalt aus.

Pentz erzählt gerne aus dem Alltag. „Wir waren bei Standards nicht gut. Der Trainer hat uns für jedes Standard-Tor einen freien Tag versprochen.“ Nach zwei Standard-Toren im nächsten Spiel musste er seine Ansage revidieren. Was Pentz von Leverkusen bleibt außer guter Erinnerungen? „Viel Aspirin und Bepanthen. Da könnte ich Generationen einschmieren. Die Pfoten unseres Hundes cremen wir auch damit ein.“