Österreich startet mit Auswärtsspielen in die Nations League

Für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft der Männer beginnt die Nations League mit zwei Auswärtspartien. Zunächst gastiert das Team von Ralf Rangnick in Gruppe 3 von Liga B am 6. September in Slowenien , drei Tage später steht der Auftritt in Norwegen auf dem Programm. Im darauffolgenden Lehrgang steigen die Heimspiele gegen Kasachstan (10. Oktober) und Norwegen (13. Oktober).

Der Gruppensieger steigt in Liga A auf, der Zweite kämpft in einem Play-off in Hin- und Rückspiel im März 2025 gegen einen Liga-A-Dritten um einen Platz in der höchsten Spielklasse. Der Gruppenletzte steigt in Liga C ab, für den Dritten geht es im Play-off gegen einen Liga-C-Zweiten um den Verbleib in Liga B.