Deutscher Zweitligist Ingolstadt feuerte Trainer Keller

Der FC Ingolstadt hat sich im Abstiegskampf der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga mit sofortiger Wirkung von Trainer Jens Keller getrennt. Das Tabellenschlusslicht hat zuletzt fünf Niederlagen in Folge kassiert. Anlass für die Trennung war das 1:2 am Sonntag gegen den direkten Konkurrenten SV Sandhausen, gab der Club am Dienstag bekannt.

Keller war nach Stefan Leitl und Alexander Nouri bereits der dritte Ingolstadt-Trainer der laufenden Saison. Zur Nachfolge machte der frühere Erstligist, bei dem mit Ersatztorhüter Marco Knaller, Konstantin Kerschbaumer und Thorsten Röcher auch drei Österreicher engagiert sind, am Dienstag vorerst keine Angaben. Ingolstadt hat sieben Runden vor Schluss fünf Punkte Rückstand auf den möglicherweise rettenden Relegationsplatz.