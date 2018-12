Leipzig siegt 4:1, Mainzer Ehrentreffer durch Onisiwo

RB Leipzig hat Platz vier in der deutschen Bundesliga gefestigt. Gegen Mainz 05 siegten die Sachsen am Sonntag dank Treffern von Yussuf Poulsen (14., 19.) und Timo Werner (74., 88.) mit 4:1 (2:1) und reisen nach dem unnötigen Europa-League-Aus mit neuem Selbstbewusstsein zum Liga-Duell bei Bayern München am Mittwoch. Mainz' Ehrentreffer erzielte der Wiener Karim Onisiwo (38.).

Leipzig-Coach Ralf Rangnick hatte erneut kräftig rotiert und das Team auf acht Positionen im Vergleich zum EL-Spiel gegen Trondheim am vergangenen Donnerstag (1:1) verändert. Marcel Sabitzer kam diesmal von Beginn an zum Einsatz, Konrad Laimer (ab 46.) und Stefan Ilsanker (ab 85.) wurden eingewechselt. Die schnelle 2:0-Führung war Folge des intensiven Pressings, die Führung hätte schon in einer frühen Phase höher ausfallen können. U.a. vergab Sabitzer (4.) einen "Hochkaräter".