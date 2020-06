Strebinger ist wieder die Nummer zwei

Vor mehr als einer Woche war der 21-jährige Österreicher Richard Strebinger im Tor von Werder Bremen erstmals in der Bundesliga zum Einsatz gekommen. Er wurde eingewechselt und kassierte drei Gegentore, am Samstag spielte er 90 Minuten und kassierte erneut drei Gegentore. Jetzt hat sich Stamm-Goalie Raphael Wolf fit gemeldet. Trainer Viktor Skripnik wird den 26-Jährigen in Mönchengladbach wohl spielen lassen. Zumindest in den letzten beiden Runden soll die alte Rangordnung wieder hergestellt werden.

Am Mittwoch verabschieden sich die enttäuschenden Dortmunder von ihren Fans. Der 16. empfängt Bayern-Verfolger Wolfsburg.