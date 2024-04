Doppelpack von Stöger bei Bochum-Sieg über Hoffenheim

Kevin Stöger hat beim 3:2-Heimsieg des VfL Bochum gegen die TSG Hoffenheim in der deutschen Fußball-Bundesliga am Freitagabend die Heimfans mit einem Doppelpack verzückt. Der 30-Jährige versenkte einen mit dem linken Fuß über die Mauer getretenen Freistoß sehenswert aus rund 17 Metern im Kreuzeck (34.) und war auch noch via Abstauber (64.) erfolgreich. Für ihn waren es die Saisontore Nummer sechs und sieben und ganz wichtige im Kampf um den Klassenerhalt noch dazu.

Die Bochumer schrieben nach acht sieglosen Spielen wieder einmal voll an und ließen dadurch zum Auftakt der 31. Runde im Abstiegskampf vorerst den Relegationsplatz hinter sich. Mit nun 30 Punkten gelang am 1. FSV Mainz 05 (27) und an Union Berlin (29) vorbei der Sprung auf Rang 14. Die Mainzer haben am Sonntag den 1. FC Köln zu Gast, die Berliner treten bei Borussia Mönchengladbach an. Danach sind noch drei Partien zu spielen.