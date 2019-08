Glasner wahrt mit Wolfsburg die weiße Weste

Wolfsburg hat unter dem neuen Cheftrainer Oliver Glasner auch sein zweites Match in der deutschen Bundesliga gewonnen. Der VW-Werksklub feierte am Sonntag vor 42.738 Zuschauern in Berlin einen 3:0-(1:0)-Sieg über Hertha BSC. Wout Weghorst (9./Foulelfer), "Joker" Josip Brekalo (82.) und Jerome Roussillon (90.) trafen für die Gäste.

Die Wolfsburger, die zum Auftakt zu Hause 2:1 gegen den Aufsteiger 1. FC Köln erfolgreich geblieben waren, sind nun einer der fünf Klubs, die nach den ersten beiden Runden beim Punktemaximum halten. Xaver Schlager wurde unmittelbar nach dem 2:0 von Glasner ausgewechselt und bot wie schon in der Vorwoche eine sehr gute Leistung.