Bayern-Debakel: "Können nicht auf diesem Niveau weiterspielen"

Frage der Einstellung

Die Pleite kam "echt unerwartet", sagte Freund. Die Suche nach Gründen gestaltete sich schwierig, denn die Bayern spielten bis dato einen starken Herbst. Freund ortete in der Sport1-Sendung "Doppelpass" am Sonntagvormittag auch ein "Einstellungsthema". Es habe gewirkt, als wenn man gesagt habe, "wir spielen jetzt ein bisschen Fußball", kritisierte der Sportdirektor. "Wir können nicht in Frankfurt so in das Spiel gehen. Wir haben eine richtig gute Mannschaft und Profis - dann muss man bereit sein."

Das Champions-League-Spiel bei Manchester United am Dienstag (21 Uhr/live Sky) ist für die bereits als Gruppensieger feststehenden Bayern sportlich eigentlich bedeutungslos. Es bietet nun aber eine schnelle Chance zur Rehabilitierung. "Wir wollen zeigen, dass das nur ein Ausrutscher war", sagte Mittelfeldmann Leon Goretzka.

