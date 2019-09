Deutsche Bundesliga: Bayern siegt, Leipzig bleibt vorn

Bayern München gewann ohne den verletzten David Alaba am Samstag zum Wiesn-Auftakt gegen Köln mit 4:0 (1:0). Goalgetter Robert Lewandowski war bereits in der 3. Minute erfolgreich und machte sich zum ersten Bayern-Stürmer seit 19 Jahren, der in den ersten fünf Runden getroffen hat. Kurz nach der Pause legte der Pole mit seinem neuen Saisontor nach (48.), ehe Philippe Coutinho einen selbst herausgeholten Foulelfmeter zu seinem ersten Liga-Treffer verwandelte (62). Kingsley Ehizibue sah für seine Notbremse zuvor die Rote Karte. Ivan Perisic legte für die Bayern nach (73.).

Am Samstagabend legte Leipzig mit einem 3:0-Sieg bei stark ersatzgeschwächten Bremern (Friedl spielte durch) nach und schob sich an die erste Stelle der Tabelle. Auch Marcel Sabitzer war 90 Minuten im Einsatz und traf zum 2:0 (35.), Konrad Laimer sah in der 64. Minute Gelb-Rot.