Nach dem 1:0: Bayerns Kane erzielte doppelt so viele Tore wie Köln

Knapp, aber verdient hat der FC Bayern München beim 1. FC Köln mit 1:0 (1:0) gewonnen und damit vorerst die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga übernommen. Ein Abstaubertor von Harry Kane (20.) machte am Freitag zum Auftakt der 12. Runde den Unterschied. Der als Rechtsverteidiger eingelaufene ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer hatte den Angriff mit einem abgefangenen Pass von Florian Kainz eingeleitet.

Mit 18 Saisontoren hat Englands Teamkapitän nun doppelt so viele geschossen wie der gesamte FC Köln. Die Truppe der Österreicher Kainz (bis 77.) und Dejan Ljubicic (bis 65.) rutschte ans Tabellenende hinter Union Berlin zurück. Beide Teams haben nur sechs Punkte auf dem Konto. Die Bayern liegen vor dem Auftritt von Leverkusen in Bremen am Samstag einen Punkt voran.

Die Münchner gingen bis zur Pause fahrlässig mit ihren Chancen um. Köln stand nach dem Seitenwechsel kompakter und schaffte es, die Partie bis zum Schluss offen zu halten. Selbst wurde der "FC" aber kaum gefährlich. Bayern-Trainer Thomas Tuchel verzichtete nach seiner Kritik am frühen Spieltermin nach der Länderspielpause komplett auf seine Wechseloptionen.