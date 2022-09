Derby-Woche in der Premier League: Hits in London und Manchester

Erling Haalands Rekordstart soll auch den Stadtrivalen in die Knie zwingen. Manchester City empfängt Manchester United am Sonntag (15.00 Uhr/live Sky) zum Derby. Die „Citizens“ bauen auf ihren treffsicheren Neuzugang. 14 Tore in den ersten zehn Spielen für City hat Haaland angeschrieben. In der Premier League sind es elf Treffer in sieben Runden, womit der Norweger die Bestmarke von Mick Quinn aus dem Jahr 1992 einstellte. Derzeit scheint Haaland nicht zu stoppen.

In England wird bereits gemutmaßt, dass der 22-Jährige diese Saison die 40-Tore-Marke knacken könnte. Andy Cole und Alan Shearer schafften 1994 bzw. 1995 jeweils 34 Tore - in freilich 42 Liga-Runden, also vier mehr als nun.