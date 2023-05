Derby-Vorzeichen: Austria und Rapid wollen das Serienende

Die Wiener Austria erinnert sich mit Wonne an das letzte Heimderby. Nicht nur, weil man am 19. März mit 2:0 gewinnen konnte – darüber hinaus war es der bislang letzte Sieg. Höchste Zeit also aus violetter Sicht, wieder einmal mit drei Punkten in den Abend zu entschwinden. Dazu muss man das 340. Wiener Derby gegen Rapid am Sonntag (17 Uhr) gewinnen.

Wie das gelingen soll, weiß Trainer Michael Wimmer: „Wir brauchen einen Auftakt wie damals, als wir von Beginn an voll präsent waren.“ Gegen Sturm (1:2) etwa war das ganz und gar nicht der Fall. „Jeder Spieler muss für sich einen Weg finden, wie er bei 100 Prozent ist. Vielleicht müssen wir uns etwas im Ablauf überlegen.“