Derby-Nachspiel: Rapids Sturm ins Abseits

Wird Knoflach nachträglich gesperrt?

Nein. Der Ersatztormann von Rapid bekam Gelb für mehrmaliges Aufspringen auf der Bank. Nach dem Schlusspfiff folgte ein Sprint Richtung Austria-Tormann Pentz und eine tiefe Beschimpfung des 21-Jährigen. Von Schiedsrichter Weinberger gab es weder eine weitere Karte, noch eine Anzeige. Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel sagt dazu: „Das geht gar nicht, und ich werde deshalb auch noch ein Gespräch mit Knoflach führen.“ Der Schweizer nimmt aber auch Pentz in die Pflicht: „Ich habe seine Gesten beim Schlusspfiff Richtung Fanblock gesehen. Die haben – freundlich formuliert – nichts auf dem Platz verloren.“

Montagabend tagte auch das Rapid-Präsidium. Werden sportliche Konsequenzen geplant?

Nein, vorerst nicht. Da bis zum 0:1 eine starke Leistung geboten wurde, wird die schlechte Chancenverwertung (trotz Platz 7) nicht Trainer Goran Djuricin angekreidet. „Ich habe mir in der Nacht das Spiel nochmals angesehen und finde es unglaublich. Wir hatten mehr Chancen als beim 4:0 im letzten Derby“, meint Bickel. „Nachdem sich in der Länderspielpause bei allen ein so gutes Gefühl aufgebaut hat, ist es jetzt die schwierigste Aufgabe, die Depression zu vertreiben. Ab dem Dienstagtraining müssen alle ihre Köpfe wieder oben haben“, erklärt der 53-Jährige mit Blick auf den Start in die Europa League am Donnerstag gegen Spartak Moskau.