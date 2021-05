Im Spätherbst 2020 hätte Michael Svoboda wohl nie gedacht, dass diese Saison für ihn und seinen Verein so einen Verlauf nehmen würde. Der FC Venedig war zu diesem Zeitpunkt in der italienischen Serie B nicht im Spitzenfeld zu finden und der 22-jährige Wiener hatte einen Stammplatz auf der Reservebank. Ganze zwei Minuten stand der Verteidiger in den ersten elf Runden auf dem Feld. „Die ersten Monate waren wirklich frustrierend“, erinnert sich Svoboda.