Wettskandal in Regionalliga Ost: Eine Freilassung und eine Verhaftung

Die für den Wettskandal zuständige Staatsanwaltschaft Graz bestätigte dem KURIER dies, aber auch, dass sie eine Beschwerde überlegt. Schon bei dem im Jänner enthafteten Kicker hatte die Staatsanwaltschaft Einspruch eingelegt, wobei das Oberlandesgericht noch nicht darüber entschieden hat.

Ein Duo ist noch immer in Untersuchungshaft – seit November. Mittlerweile leistet ihnen in Graz ein weiterer Verdächtiger Gesellschaft – er war einst Legionär bei der Vienna, wurde von Bulgarien an Österreich ausgeliefert und sitzt ebenfalls in Graz ein.