Der Wahnsinn hat einen Namen: Der Abstieg von Mario Balotelli

Etliche seiner Ausraster waren aber nicht auf Provokationen zurückzuführen. Für die Fans war er der „Super Mario“, im Italienischen wurde aber wegen seiner Skandale das Wort „Balotellata“ kreiert – als Synonym für unüberlegte und bisweilen törichte Aktionen. Bei Manchester City sangen die Fans: „Oh Balotelli he’s a striker, he’s good at darts.“ Hintergrund: Balotelli hatte einige Jugendliche im Klub mit Dartpfeilen beworfen. Im Oktober 2011 war die Feuerwehr in seinem Haus im Löscheinsatz, nachdem seine Freunde und er mit Böllern gezündelt hatten. Im Sommer 2019 wettete er im Urlaub in Neapel mit einem Barbesitzer um 2.000 Euro. Der setzte sich in Unterhose und Schuhen auf seine Vespa, gab Vollgas und versenkte sich und das Zweirad im Hafenbecken.

Zu seiner Zeit in Nizza borgte er sich von seinem mittlerweile verstorbenen Berater Mino Raiola den Bentley aus und beschädigte ihn. Raiola nahm es gelassen: „Mario ist verrückt, aber ich vergebe ihm, weil er ein guter Typ ist.“ Polizisten fanden einst nach einem Unfall 5.000 Pfund in Balotellis Auto und fragten nach dem Grund, warum er denn so viel Geld bei sich hätte. Balotelli antwortete: „Weil ich reich bin.“ Sein ehemaliger Trainer Roberto Mancini sagte einmal: „Ich spreche nicht jeden Tag mit ihm, denn dann bräuchte ich einen Psychiater.“

Mit 16 Jahren holte ihn Inter Mailand, mit 17 debütierte er in der Serie A. 2009 und 2010 kostete er im Verbund mit dem ein Jahr älteren Marko Arnautovic Startrainer José Mourinho immer wieder Nerven. 2010 ging Balotelli als Champions-League-Sieger zu Manchester City. Es folgten AC Milan und Liverpool. 2016 begann der Abstieg mit Nizza, Marseille und Brescia. 2020 ging er in die Serie B zum Berlusconi-Klub Monza. Der stieg dieses Jahr auf, allerdings ohne Balotelli, der das letzte Jahr in der Türkei bei Adanaspor spielte.

Dort erzielte er im letzten Saisonspiel fünf Tore – davon eines mit einem sogenannten Rabona – einem Schuss mit überkreuzten Beinen.