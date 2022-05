Der ehemalige Star von Inter Mailand, Milan oder Manchester City zeigte gegen seinen Gegenspieler gleich sieben Übersteiger und spielte in schwindelig. Danach ging er locker an ihm vorbei und vollendete aus kurzer Distanz und spitzem Winkel mit einem Rabona-Schuss. Also ein Schuss, der durch das Überkreuzen der Beine durchgeführt wird.

Der Torhüter hatte keine Chance, Balotelli jubelte über seinen fünften Treffer. Sein Traumtor ist schon jetzt ein Hit auf Social Media. Balotelli hält damit bei 18 Saisontreffern, nur ein Spieler hat bislang öfter getroffen.