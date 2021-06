Ewiges Talent und Skandal-Stürmer: Balotelli geht Italien nicht ab

Knallkopf, aber guter Mensch

Es folgten Engagements bei Manchester City, AC Milan, Liverpool, Nizza, Marseille, Brescia und seit letztem Sommer Monza. Der Klub in der Serie B ist die neue Spielwiese von Silvio Berlusconi, dem ehemaligen Ministerpräsidenten und Milan-Chef. Monza scheiterte zwar in der Relegation am Aufsteig in die Serie A, aber Balotelli fand zu alter Form zurück. Er spielte an der Seite von Kevin-Prince Boateng. Der 34-jährige gebürtige Deutsche erzählte: „Dass er ein Knallkopf manchmal war oder ist, das wissen wir alle. Das war ich auch, und davon gibt’s viele. Aber im Herzen ist er ein guter Mensch, und das ist, was am Ende immer zählt.“