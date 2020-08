Mario Balotelli wird 30: Die verrücktesten Aktionen des Exzentrikers

Dartspfeile auf Nachwuchsspieler

Von seinen ersten Jahren auf der Insel sind besonders viele schräge Episoden überliefert. Gleich in seinen ersten Monaten bei Manchester City sorgte Mario Balotelli für Kopfschütteln und Entsetzen gleichermaßen. Aus Langeweile warf der Stürmer im Frühjahr 2011 im Trainingszentrum von Manchester City mit Dartspfeilen nach Nachwuchsspieler.

Feueralarm im Badezimmer

Im selben Jahr löste Balotelli einen Feuerwehreinsatz aus. Unmittelbar vor dem prestigeträchtigen Stadtderby gegen Manchester United hatte er nichts Besseres zu tun, als spät in der Nacht mit einigen Freunden Feuerwerkskörper aus dem Badezimmerfenster zu schmeißen. Dabei fing ein Handtuch Feuer und am Ende stand schließlich das ganze Zimmer in Brand.