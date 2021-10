Der WAC stoppte den Klagenfurter Erfolgslauf, WSG besiegte Admira

Dass dieses Spiel nicht nur ein Derby, sondern auch ein kleiner Schlager wurde, war vor der Saison eher nicht zu erwarten. Dass der WAC Dritter war nach der Halbzeit im Grunddurchgang wohl schon, dass aber Aufsteiger Klagenfurt gleich dahinter rangierte, weniger. Vor den Kärntner Klubs lagen vor dem Spiel nur Salzburg und Sturm. Am Ende setzte sich gestern Favorit WAC durch.

Kurios der Beginn: In der 16. Minute traf der WAC nach einem Corner der Klagenfurter. Thorsten Röcher schloss einen blitzschnell gespielten Konter ab. Die Gäste wurden erst gegen Ende der ersten Hälfte halbwegs gefährlich und trafen unmittelbar nach der Pause, nach Pass von Pink war der Schwede Timossi Andersson erfolgreich. Fünf Minuten später stellte Michael Liendl die Rangordnung wieder her – mit einem Prachtschuss aus gut 20 Metern ins Kreuzeck (51.). Einen Kopfball von Baumgartner konnte Klagenfurt-Goalie Menzel an die Latte lenken.

Für die Austria war es die erste Niederlage nach vier Partien. Für den WAC geht’s weiter aufwärts.