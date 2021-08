Der vierte Anlauf nach Europa für den LASK - innerhalb von drei Jahren

Das Abenteuer Europacup beginnt für den LASK in Serbien: Am Donnerstag (19 Uhr/live auf Puls 24) gastieren die Linzer im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde der Conference League beim FK Vojvodina in Novi Sad.

Es ist der dritte Europacupbewerb, zu dem die Linzer seit ihrem Aufstieg im Jahr 2017 Anlauf nehmen. Nach der ersten Bundesliga-Saison durfte man in der Qualifikation zur Europa League antreten, scheiterte aber.

2019 durfte man sogar einen Anlauf Richtung Champions League machen, scheiterte, rutschte aber direkt in die Gruppenphase der Europa League. Die Linzer wurden Gruppensieger und mit einem Achtelfinal-Highlight gegen Manchester United belohnt. 2020 wurde Sporting Lissabon im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League bezwungen, dort gab es zwar zehn Punkte, aber nur Platz drei.