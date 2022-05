UEFA, Russland und Ukraine-Krieg: Abkehr von der sportlichen Neutralität

Der offizielle Teil eines UEFA-Kongresses ist wohl kaum spannender als die Generalversammlung eines Schrebergartenvereins – bis hin zur Video-Grußbotschaft des österreichischen Sportministers, der am Mittwoch verhindert war. Das Relevanteste war ohnehin schon am Vortag vom Exekutivkomitee beschlossen worden. So wurde der offizielle Teil des 46. UEFA-Kongresses am Mittwochvormittag in der Messe Wien zu einem Zuckerl für Zwischen-den-Zeilen-Leser und Zwischentöne-Hörer.