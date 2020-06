Der Titel ist das Ziel von Rapid

Es werden ja auch große Ziele verfolgt. Selbst der sonst zurückhaltende Präsident Rudolf Edlinger bläst zum Angriff. "Ich wünsche mir, dass am Ende die neun Konkurrenten in der Tabelle hinter uns stehen. Der Meistertitel ist unser Ziel", sagt Edlinger, der Schöttel ausdrücklich für die Forcierung der Talente aus dem Nachwuchs lobt. Die Fans sind ebenfalls zufrieden: Bereits 4700 Abos wurden abgesetzt. Am Freitag bekommen die ersten 100 Trikot-Käufer ab 14 Uhr einen Namensaufdruck dazu. Zum ersten Mal voll sein wird das Hanappi-Stadion am 17. Juli, wenn gegen AS Roma getestet wird (Kartenpreis: nur 15 Euro, 5 Euro für Kinder).

Der erste Liga-Gegner Innsbruck verpflichtet derweil den brasilianischen Angreifer Marcelo Fernandes (21), der im Probetraining überzeugen konnte.