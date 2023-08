Der SK Rapid zeigt wieder einmal seine manisch-depressive Seite

Es wartet eine Woche der Schnittpartien. Am Donnerstag geht es in Ungarn um den Aufstieg ins Play-off der Conference League, am Sonntag bei BW Linz um die Rehabilitierung in der Bundesliga.

Problem hinter Stammelf

Ein noch größeres Problem, als es Barisic vermutet hatte, ist der Leistungsabfall hinter der Stammelf. „Ich wollte Frische bringen“, sagt der Trainer, dabei ist aber gegen die Hartberger – die sich in allen drei Runden als Top-6-Anwärter präsentierten – der Spielfluss verloren gegangen.

Von den fünf Neuen war Strunz auffallend schwach, Moormann verschuldete das Gegentor.