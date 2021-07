Der letzte Auftritt der Wiener Austria in Ried war "zum Kotzen"

Die positive Sichtweise wäre, dass die Austria bereits einen Auftritt mehr hatte, um sich einzuspielen. Die negative Variante wäre, dass das 1:1 gegen Breidablik in der Conference-League-Quali nicht nur mühsam war, sondern auch Selbstvertrauen gekostet hat. Klar, dass der neue Trainer Manfred Schmid vor dem Spiel in Ried (17 Uhr) die optimistische Seite wählt: „Wir werden es schon am Sonntag besser machen. In unserem Anlaufverhalten und der Positionierung im Offensivspiel sehen wir viel Verbesserungspotenzial.“