Demir feiert mit Barcelona den zweiten Testspiel-Sieg

Yusuf Demir konnte auch im zweiten Test für den FC Barcelona gefallen. Der 18-jährige Wiener stand am Samstag gegen Zweitligist Girona wieder von Beginn an im Team und setzte mit der Nummer 11 Akzente in der Offensive.

In seinen knapp 60 Minuten Einsatzzeit hatte er mit einem Schuss und einem Kopfball zwei gute Chancen. Nach einer Stunde wechselte Trainer Ronald Koeman die gesamte Mannnschaft aus. Dann spielten auch die Stars, die zuletzt noch geschont wurden, wie Memphis Depay, Antoine Griezmann, Pjanic, De Jong, uvm. Die Tore für Barcelona erzielten Pique (21./Elfer), Manaj (24.) und Depay (85./Elfer).