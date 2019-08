Der LASK wirft auch gegen Tirol Rotationsmaschine an

Beim LASK herrscht nach dem Aufstieg ins Champions-League-Play-off gegen Brügge "extrem gute Laune", wie Trainer Valerien Ismael verriet. Der Heimsieg gegen FC Basel am Dienstag hat den Fußball-Vizemeister aber auch eine Menge Kraft gekostet, weshalb der Franzose am Samstag gegen WSG Tirol wieder auf Rotation setzen will. "Wir brauchen Frische auf dem Platz", sagte er.

"Es wird möglich sein, dass wir wieder so eine Rotation sehen werden", verwies Ismael am Freitag auf die Auswärtspartie in der vergangenen Woche bei der Admira (1:0). Da hatte er sechs Stammspielern eine Pause gegönnt. "Wir machen das nicht Pi mal Daumen", erläuterte er. "Wir machen das mit einem Catapult-System für Trainingssteuerung. Das gibt uns immer die Daten über die Spieler, vor allem die Laufdaten, die Sprints. Da merkt man deutlich, dass der Unterschied zwischen Champions League und Ligaspiel einfach extrem groß ist."