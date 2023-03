Der Korruptionsskandal im chinesischen Fußball weitet sich aus

Die Korruptionsaffäre um den chinesischen Fußballverband weitet sich aus. Wie der Verband in Peking am Freitag mitteilte, wurden Untersuchungen gegen seine hochrangigen Funktionäre Wang Xiaoping und Huang Song wegen "ernster Verstöße gegen Disziplin und Gesetz" eingeleitet. Damit werden in China die meisten Korruptionsvorwürfe umschrieben.

Wang Xiaoping ist Direktor des Disziplinarausschusses des Verbandes, Huang Song steht der Wettbewerbsabteilung vor.