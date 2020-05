Der Kapitän des Wunder-Teams

In Italien sprechen sie bereits vom „Wunder von Frosinone“. Dabei ist der Aufstieg des Aufsteigers für Gucher durchaus plausibel: Das junge Team (Altersschnitt 23 Jahre) ist eingespielt und erfolgshungrig, dazu kommt die Heimstärke im engen Matusa-Stadion (9000 Plätze), in dem Frosinone in drei Jahren nur eine Partie verloren hat. „Dort verstehst du dein eigenes Wort nicht.“

Gucher genießt im italienischen Fußball ein hohes Ansehen, sein Weg wird im Sommer in die Serie A führen – so oder so. Denn Klubs wie Lazio, Sampdoria Genua und Hellas Verona haben Interesse am Österreicher. „Ich hab’ hier ein super Standing, in Italien kennt man mich.“

Den Steirer stört es manchmal, dass der italienische Fußball in Österreich nicht so verfolgt und geschätzt wird. „Es ist ein anderer Fußball hier, sehr taktisch geprägt, aber das Niveau ist enorm. Und hier musst du dich als Ausländer erst einmal durchsetzen. Da musst du ein zäher Hund sein und viel einstecken können. Diese Mentalität hat nicht jeder.“

Wenn der Traum vom Aufstieg Wirklichkeit geworden ist, dann wird Robert Gucher weiter träumen. Davon, dass ihn irgendwann einmal Teamchef Marcel Koller in Frosinone besuchen kommt und ihm live auf die Beine schaut. „Wenn ich Kapitän in der Serie A bin, dann sollte das ja eigentlich Aufmerksamkeit erregen. Es ist jedenfalls mein Ziel, ins A-Team zu kommen. “