Bei den Innsbruckern rechnet man inzwischen nicht mehr damit, dass der Investor noch Gelder nach Tirol überweist. Vielmehr beschäftigt man sich beim Zweitligisten bereits mit dem Plan B bzw Plan C, der Suche nach neuen Geldgebern bzw. die Reduktion des Budgets. "Gesundschrumpfen", wie es von Vereinsseite heißt.

Am Montag wartet bereits der Trainingsauftakt. Mit welcher Mannschaft der FC Wacker in die Saison geht, ist angesichts der aktuellen Entwicklungen unklar. Der teure Kader kann ohne die Gelder des Investors jedenfalls nicht weiter finanziert werden. "Unsere Planungen betreffen sowohl die Einnahmen- als auch die Ausgabenseite. Viele Gespräche und intensive Tage stehen an", schreibt der Verein.