Der Finaleinzug ist Balsam auf die Lustenauer Wunden

Der Erfolgslauf im Cup bis ins Finale in Klagenfurt (1.Mai) tut diesem Traditionsklub gut, der seit Ewigkeiten auf der Stelle tritt. Mitte der 1990er-Jahre war Lustenau die Hochburg des Vorarlberger Fußballs, der erstmalige Aufstieg in die Bundesliga (1997) hatte damals im Ländle eine riesige Euphorie entfacht und die Fans zu Tausenden ins Reichshofstadion und beim Apres Fußball in das berühmte Austria-Dorf gelockt.

Im Schatten von Altach

Mit dem Abstieg nach drei Saisonen in der Bundesliga (2000) ging es mit Lustenau dann stetig bergab. Längst hat der Dorfklub aus Altach (6.341) der Austria aus der größten Marktgemeinde Österreichs (20.891) den Rang abgelaufen und sich als Vorarlberger Nummer eins etabliert.

Die Lustenauer unternahmen zwar immer wieder Anläufe, um in die Bundesliga zurück zu kehren, doch inzwischen fehlt es an den nötigen Mitteln und der notwendigen Professionalität im Umfeld. „Fans sind da, das Interesse und das Potenzial sind da – es gibt viele Sachen, die uns als Verein kultig machen“, sagt Roman Mählich, „aber nicht professionell.“