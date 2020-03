FC Wacker: Mit Hamburger Geld zurück in die Bundesliga

Diese Episoden kommen einem automatisch in den Sinn, wenn der FC Wacker Innsbruck nun öffentlich das Ende aller finanziellen Sorgen ausruft. Mitten in der Kabine präsentierte der Zweitligist das Bündnis mit einem potenten Geldgeber, der "Kernmitglied", "Förderer" oder "Partner" genannt werden will, aber keinesfalls ein Investor. "Ein Investor schüttet einfach nur mit dem Eimer Geld über den Verein. Das machen wir nicht. Nennen Sie es Mäzenatentum", erklärt Jens Duve.

Hamburg meine Perle

Der wortgewandte Deutsche, der einst einmal für den HSV und St.Pauli spielte, ist, wenn man so will, Gesicht und Botschafter des Geldgebers, der vorerst nicht in der Öffentlichkeit in Erscheinung treten möchte. Nur so viel sei verraten: Es handelt sich um eine Hamburger Kaufmannsfamilie, die weltweit in den verschiedensten Geschäftsfeldern am Ball ist.

Jens Duve, der den noch zu gründenden Aufsichtsrat als Vorsitzender anführen wird, lässt ausrichten, dass der Familienchef eine besondere Beziehung zu Tirol pflege und mit dem FC Wacker bestimmt nicht kurzfristige Ziele verfolge. "Wir reden da von einer Zeitspanne von zehn Jahren", sagt der 57-Jährige. Über konkrete Summen wollte Duve erwartungsgemäß nicht reden. Aber: "Das wird eine Erfolgsgeschichte."