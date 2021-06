Jetzt sind wir also im Achtelfinale, haben Historisches erreicht, eigentlich sollten alle Fans jetzt glückselig sein und der Partie gegen Italien entgegenfiebern. Doch in den großen Jubel mischt sich nicht nur bei mir eine große Sorge: Werde ich das Achtelfinale überhaupt live erleben? Und wie schaffe ich es am besten nach Wembley?