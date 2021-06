Von Arnautovic bis Arthur: Der KURIER-Fanreporter in Bukarest

Man läuft während so einer EM vielen Leuten über den Weg und macht fast an jeder Ecke neue Bekanntschaften. Ich habe in der vergangenen Tagen nordmazedonische Fans kennengelernt, die fürchterlich über Marko Arnautovic geschimpft haben. Ich habe in Amsterdam hochbetagte Niederländer getroffen, die einen bemerkenswerten Durst hatten. Und wie’s der Zufall will, bin ich auch dem Vater eines österreichischen Teamspielers in die Arme gelaufen. Die Gespräche mit Papa Baumgartner am Gepäckband des Bukarester Flughafens drehten sich aber weniger um die Auftritte des Nationalteams. Da ich aus Innsbruck komme, haben wir uns über den FC Wacker unterhalten, wo Dominik, der ältere Bruder von Christoph Baumgartner, spielte.

Wie es überhaupt beim verbalen Doppelpass nur sehr selten um den Fußball geht. Im Grand Café Van Gogh im Herzen von Bukarest wurde ich nicht zum ersten Mal in den letzten Tagen auf Arthur angesprochen. Sobald die Menschen in Bukarest mitkriegen, dass jemand aus Österreich kommt, dann steht sofort Arthur im Mittelpunkt, Arthur, der Bär.