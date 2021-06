KURIER-Fanreporter nach ÖFB-Niederlage: Beim VAR nicht ganz im Bilde

Offen gesagt bin ich nicht unglücklich darüber, wieder in Bukarest zu sein. Zwei Tage in Amsterdam haben gereicht. Mit dem EM-Flair war es dort nicht weit her. Wegen der vergleichsweise hohen Corona-Zahlen gibt’s in Amsterdam kein Public Viewing, nirgends stehen Fernseher oder Leinwände zum Fußballschauen. Die Partie Italien – Schweiz habe ich mir auf meinem Handy angeschaut, weil’s keine andere Möglichkeit gegeben hätte.

Es war überhaupt seltsam in Amsterdam. Normalerweise pulsiert diese Stadt ja, aber nach dem Österreich-Match hatte ich bei der Heimfahrt vom Stadion fast das Gefühl, in einer Geisterstadt zu sein. Da waren keine Menschen auf der Straße, alle Bars und Restaurants hatten zu. Selbst wenn Österreich das Spiel gegen Holland gewonnen hätte, es hätte keine legale Möglichkeit gegeben, den Sieg zu feiern.