Den starken Worten folgte ein schwacher Auftritt der Austria

Mit einem Sieg in Altach hatte sich die Austria in die Länderspielpause verabschieden und gleichzeitig im oberen Drittel der Tabelle festsetzen wollen. Hätte, wäre, blanke Theorie. Praktisch hätte es dazu hätte es aber einer deutlich bessere Leistung bedurft. Altach feierte gegen eine erstaunlich schwache Austria ein verdientes 2:0 und somit den ersten Heimsieg der Saison.

So klar die Rollenverteilung vor dem Spiel, so wenig war davon in der ersten Hälfte zu sehen. Die Altacher hatten vor diesem Duell im eigenen Haus in dieser Saison noch keinen Punkt machen können, die Austria war zuletzt in der Ferne drei Mal ungeschlagen geblieben und dadurch mit ausreichend Selbstvertrauen ausgestattet.

Der Anfangseifer ebbte bei den Wienern nach rund 20 Minuten ab, weil sich auch die Vorarlberger mit einer Fünfer-Abwehrkette in der Defensive als Großmeister der Dichtung erwiesen, keine Räume für violette Aktionen anboten. Chancen? Da wie dort nicht vorhanden, sieht man von einem Kopfball von Austria-Kapitän Grünwald ab. Dem Offensivspiel der Austria fehlte es an Überzeugung, Tempo und Präzision, um destruktive Altacher ins Wanken zu bringen.