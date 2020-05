Dem deutschen Red-Bull-Klub Leipzig drohen Millionen-Einbußen

Mintzlaff betonte zudem, dass Dayot Upamecano verkauft wird, sollte dieser seinen 2021 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Der Franzose war im Jänner 2017 für kolportierte zehn Millionen Euro von Red Bull Salzburg nach Leipzig gewechselt. Dort ist der 21-Jährige, der neben Bayern München und Paris Saint-Germain bereits mit Topklubs in England und Spanien in Verbindung gebracht wurde, eine fixe Größe.

Am Stadionausbau will Leipzig trotz der finanziellen Einbußen festhalten. Die Red Bull Arena ist als Spielstätte für die Heim-EM 2024 vorgesehen. Allerdings bremst der Club bei Neueinstellungen. "Wir werden 25 Mitarbeiter nicht einstellen können, was wir andernfalls getan hätten. Wir versuchen nun, dies auf 2021 zu schieben", sagte Mintzlaff.