Debakel zum Europa-Aus: Inter erteilt Rapid Lehrstunde

Kapitän schaut zu

Wie beim Hinspiel hatte Trainer Didi Kühbauer mit seiner Aufstellung überrascht. Dass sich der mit einer Halb-Italienerin verheiratete und schon länger von einem Auftritt in einem italienischen Fußball-Tempel träumende Stefan Schwab bei der Pressekonferenz besonders auf das Spiel gefreut hatte, zählte für den Chefcoach herzlich wenig.

Schwab musste (wie beim sensationellen 2:1 in der Gruppenphase in Moskau) neben Schobesberger auf der Bank Platz nehmen, 64 Minuten lang. Diesmal dürften auch Gedanken an den Liga-Hit gegen Salzburg am Sonntag mitgespielt haben.

Als Kapitän startete somit Richard Strebinger, der bereits beim Aufwärmen von den 5000 Rapidlern frenetisch empfangen wurde.