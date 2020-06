DDR-Serie: Vom Albtraum zum Märchen

Mit den politischen Ereignissen im Land des Gegners DDR setzte sich das rot-weiß-rote Team so knapp vor dem Spiel am 15. November nur am Rande auseinander. Hickersberger: "Ich war in Wien und habe den Mauerfall wie alle anderen auch im Fernsehen miterlebt. Natürlich habe ich mir überlegt, wie sich das Ereignis auf die Psyche der DDR-Spieler auswirken könnte. Meine Befürchtung war, dass der Mauerfall die DDR beflügeln würde." Er sollte falsch liegen mit dieser Einschätzung. Toni Polster freute sich damals für die Bürger der DDR. "Endlich konnten sie das machen, was für uns normal war. Nach Spanien oder Italien reisen zum Beispiel. Dennoch haben wir versucht, dass in der Vorbereitung auszublenden."

Hickersberger hatte zudem andere Probleme. Er saß daheim in seiner Wohnung in der Sollingergasse im 19. Wiener Gemeindebezirk, als das Telefon läutete, und der Anrufer dem Teamchef mit Mord drohte, falls er gegen die DDR Polster aufstellen würde. "Ein Verrückter kann mich doch nicht von meinen Vorstellungen abbringen." Dennoch schaltete ÖFB-Generalsekretär Alfred Ludwig die Polizei ein. Hickersberger: "Du überlegst dir dann schon, ob es das alles wert ist."