Der Schlusspfiff für die DDR

Es gibt Momente, in denen die Dynamik politischer Ereignisse dermaßen groß ist, dass sich Spitzensportler nicht mehr auf ihre Profession konzentrieren können. Im Herbst 1989 war dies der Fall, als in Berlin am 9. November die Mauer fiel. Sechs Tage später hatte die DDR das letzte Qualifikationsspiel für die WM 1990 in Italien gegen Österreich in Wien zu absolvieren. Ein Remis hätte zur WM-Teilnahme gereicht, es wurde ein 0:3.

Österreich fuhr letztlich nach Italien, Toni Polster schoss sich vom Buhmann zum umjubelten Helden. Es sollte das letzte Pflichtspiel der Deutschen Demokratischen Republik sein. Für Österreich ist das glorreiche 3:0 auch 25 Jahre danach noch ein glanzvoller Teil der Fußball-Geschichte.

Die ostdeutsche Nationalmannschaft mit ihrem Teamchef Eduard Geyer bereitete sich in der Sportschule Leipzig auf den bevorstehenden Showdown im Wiener Prater vor, als die Berliner Mauer fiel. "Es war nicht abzusehen, dass sich die Lage in dieser Form entwickeln würde. Zuerst waren wir alle sehr überrascht", erinnert sich Geyer an die Tage des politischen Wandels. Niemand wusste, wie es in Berlin und in den beiden deutschen Staaten weitergehen würde. Im Vordergrund stand nur die Freude, dass Verwandte einander wiedersehen konnten, ohne dass sie von einer Mauer daran gehindert werden.