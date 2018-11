Daxbacher: "Nach jeder Runde steht ein neuer Coach in Frage"

Wäre Karl Daxbacher nur ein Fußballfan und würde nicht mehr selbst auf dem Trainerstuhl sitzen, es würde ihn nahezu an jedem Spieltag vom Hocker reißen. "Für neutrale Beobachter ist es ja auch wirklich interessant, was in der Liga los ist", befindet der Coach von Wacker Innsbruck. Daxbacher meint damit freilich weniger den Spannungsgehalt der Bundesligapartien, sondern es sind vielmehr die Nebengeräusche, die Österreichs höchste Spielklasse derzeit so unterhaltsam machen. "Es ist ja wirklich so, dass nach jeder Runde ein neuer Coach in Frage steht", wundert sich der 65-Jährige.

Mattersburg, Rapid, St.Pölten, Admira, Sturm - fast die Hälfte der zwölf Bundesligavereine haben bereits den Trainer gewechselt und es versteht sich fast von selbst, dass auch Karl Daxbachers Stuhl in dieser Saison schon einmal bedrohlich in Schieflage geraten war. Vier Partien in Folge ohne Niederlage haben rund ums Tivolistadion wieder Ruhe einkehren lassen, dass sich die Innsbrucker in ihrem engen finanziellen Korsett einen Trainerwechsel auch nur schwer leisten können, ist eine andere Geschichte.