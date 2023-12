Alaba meldet sich erstmals: "Könnte meine schwierigste Herausforderung sein"

Alaba schreibt von einer ganz schwierigen Zeit. "Ich habe in meiner Karriere einige Herausforderungen gemeistert, aber dies könnte eine meiner bisher schwierigsten sein. Ich werde diese Herausforderung jedoch nicht nur annehmen, sondern mich ihr sogar stellen und den Gipfel dieses Berges erklimmen", so der 31-Jährige, der sich vor allem bedanken will. "Vielen Dank an meine Teamkollegen, Real Madrid, Freunde, Familie und alle für Ihre Liebe und Unterstützung.

