Alaba-Abschied offiziell: "Alle haben um mich gekämpft"

David Alaba wird wie erwartet den FC Bayern München im Sommer nach 13 Jahren verlassen. Das gab der Wiener am Dienstag auf einer Pressekonferenz in München bekannt. Der 28-Jährige führte vor allem den Wunsch nach einer neuen Herausforderung als Grund an.

"Mir geht es darum, sportlich eine neue Challenge zu haben, um mich als Person außerhalb und auch als Spieler auf dem Platz weiterzuentwickeln. Ich will meine Komfortzone verlassen. Das wird entscheidend sein", sagte Alaba. Ob die oft kolportierten finanziellen Aspekte eine Rolle spielen? Alaba verneinte: "Ich habe noch fünf, sechs Jahre Fußball zu spielen, deshalb habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wo ich spielen will."

Zum Vorwurf, geldgierig zu sein, sagte der ÖFB-Teamspieler: "Es wurde sehr viel von außen hineininterpretiert." Wohin die Reise geht, verriet er nicht. "Ich werde mir keinen Stress machen. Ich bleibe im Austausch mit meinem Management. Der Rest wird sich zeigen."

"Dem Verein dankbar"

Ob jemand aus dem Klub um ihn gekämpft habe, wollte ein Journalist wissen. "Alle", sagte Alaba zunächst kurz und bündig. "Deshalb bin ich dem Verein sehr dankbar. Deshalb habe ich mir auch Zeit gelassen, diese Entscheidung zu treffen." Daher gehe man auch nicht im Bösen auseinander. "Ich habe intern immer eine sehr gute Beziehung zu den Verantwortlichen des FC Bayern gehabt und habe sie immer noch."