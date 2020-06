David Alaba über Rassismus: "Lasst uns gegen das Böse kämpfen"

Tausende Sportler auf der ganzen Welt haben sich in den vergangenen Tagen zu den rassistischen Vorfällen in den USA zu Wort gemeldet. Am Donnerstag nahm auch Österreichs Fußball-Star David Alaba in einem emotionalen Posting auf Instagram Stellung. "Zu sehen, wie meine schwarzen Brüder und Schwestern so viel Schmerz durchmachen, macht mich zutiefst traurig und bricht mir das Herz... Lasst und aufstehen, das Richtige tun und gegen das Böse kämpfen.... Fragt eure schwarzen Freunde nach ihren Erfahrungen... Bitte schaut nicht weg."