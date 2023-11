Champions League: Tor von Arnautovic, Assist von Alaba, Blamage für Danso

Lens durfte sich noch Hoffnungen machen, in der Champions League zu überwintern. Auch weil ÖFB-Teamspieler Kevin Danso bei Arsenal nach seiner Sprunggelenksverletzung ein Comeback feiern durfte. 90 Minuten später war die Stimmung nicht mehr ganz so gut, nicht nur weil man nach einer inferioren ersten Hälfte bei den Gunners 0:6 unterging und damit die höchste Pleite in der Champions League kassierte. Da Eindhoven 3:2 in Sevilla gewann, geht sich nur noch Platz drei aus. Das gilt auch für Union Berlin. Unter dem neuen Trainer Nenad Bjelica, der vor zehn Jahren die Wiener Austria in der höchsten Liga Europas coachte, gab es bei Braga ein 1:1.

Konrad Laimer kam mit den Bayern nur zu einem 0:0 gegen den FC Kopenhagen, die Münchner sind aber längst Achtelfinalist.