Champions League live: So steht es bei Real Sociedad gegen Salzburg

Der Zug ins Achtelfinale der Champions League ist bereits ohne Meister Red Bull Salzburg abgefahren. Für die ersatzgeschwächten Salzburger geht es am Mittwoch (21 Uhr) bei Tabellenführer Real Sociedad um einen möglichen Umstieg in die Europa League. Holen die Bullen in San Sebastian mehr Punkte als Benfica Lissabon im Parallelspiel gegen den zweiten Fixaufsteiger Inter Mailand, wäre ihnen das europäische Überwintern nicht mehr zu nehmen.

➤ Mehr lesen: Salzburg-Coach Struber über Fußball, Krieg und Lord Voldemort