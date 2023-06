David Alaba doppelt im Glück: Vaterfreuden und ÖFB-Jubiläum

David Alaba wird aller Voraussicht nach am Samstag in Brüssel gegen Belgien der Vierte im Bunde sein. Österreichs Kapitän hält bei 99 Länderspielen. Am Montag reiste der 30-Jährige aus München zum Team nach Windischgarsten und trainierte erstmals mit seinen Kollegen, nachdem er am Wochenende zum zweiten Mal Vater geworden war. 2019 wurde der Real-Star bereits Vater eines Sohnes.