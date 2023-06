ÖFB-Star David Alaba ist zum zweiten Mal Vater geworden

Alabas erstes Kind, Sohn Zion, ist bereits im Jahr 2019 auf die Welt gekommen. Am Montag wird der 30-Jährige nun zum ÖFB-Team nach Oberösterreich kommen, um sich gemeinsam mit seinen Kollegen auf das EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien am Samstag in Brüssel vorzubereiten.