Dauerläufer Ingolitsch: "Ich war überraschend entspannt"

Dass der Abstiegskandidat Ingolitsch 2017 überhaupt verpflichten konnte, lag an einer Red-Bull-Entscheidung. Obwohl der Dauerläufer der Kapitän jenes Teams war, das mit Marco Rose sensationell die Youth League gewinnen sollte, gab es keinen Profivertrag: „Sie haben mir schon vor dem Finalturnier gesagt, dass es nicht für Salzburg reichen wird.“ Vielleicht auch, weil dem 22-Jährigen etwas Speed für das typische Red-Bull-Spiel fehlt.

„Aber er ist im Zweikampf so geschult, dass er das wettmacht“, meint Gregoritsch, der seinen „stabilsten Spieler“ 2018 zur Stammkraft machte und beim EM-Kader sogar auf einen Back-up verzichtet hätte. „Wie der Teamchef den EM-Kader erklärt hat, macht mich stolz. Das ist schon eine Auszeichnung.“

Erst nach der Lovric-Verletzung durfte mit Gluhakovic doch noch ein direkter Ersatz für den Außenverteidiger mit nach Italien.

Dass Ingolitsch besonders pflegeleicht ist, macht es seinen Trainern noch einfacher: „Ich kann gut einschätzen, was ich kann. In meiner DNA ist, dass ich immer alles für die Mannschaft gebe. Ich bin der absolute Teamplayer.“ In St. Pölten lief es nach Kühbauer für ihn persönlich auch unter Popovic gut, nach dem Urlaub wartet mit dem Red-Bull-erprobten Alexander Schmidt der fünfte SKN-Trainer in zwei Jahren: „Aber jetzt sind alle meine Gedanken nur bei der U-21-EM und den starken Gegenspielern.“

Youth-League-Erfahrung

Was kann Sandro Ingolitsch vom Finalturnier der Youth League zur EM mitnehmen? „Wie man bei einem Turnier unter Druck steht und gewinnen muss. Der große Unterschied ist: Das war damals ein Jugendturnier, die U-21-EM ist das nur noch offiziell. In Wahrheit sind hier echte Top-Stars dabei.“