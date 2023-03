Das Werben um Glasner: Kommt es in Frankfurt zur Neuausrichtung?

Vielleicht hat Glasners Wutrede nach der Niederlage in Berlin auch mit seiner persönlichen Zukunft zu tun. "Unterirdisch! Abenteuerlich verteidigt! Am Ende verkacken wir es hinten", schimpfte er in Berlin.

Zu der aktuellen sportlichen Misere kamen zuletzt Berichte über Meinungsverschiedenheiten von Glasner und Sportvorstand Markus Krösche auf. Dies wies Glasner zurück: „Der Klub hat mir ein Angebot zur Vertragsverlängerung gemacht. Das würde er nicht machen, wenn es zwischen Markus und mir nicht passen würde. Ich würde auch nicht darüber nachdenken. Wenn ich verlängere, dann ist Markus ein Grund dafür, weil wir die gleiche Vision mit der Eintracht haben.“ Das Angebot sieht eine Verlängerung bis 2026 vor.